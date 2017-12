Morreu Louisa Von Trapp, de “Música no Coração”

A atriz Heather Menzies-Urich, eternizada como Louisa Von Trapp, do filme “Música no Coração”, morreu na véspera de Natal, aos 68 anos. Recorde-a, em vídeo.

Eternizada no musical de 1965, Heather Menzies-Urich morreu este domingo, depois de lhe ter sido diagnosticado cancro no cérebro, há quatro semanas.

Heather Menzies-Urich nasceu em Toronto, no Canadá, tendo participado em “Música do Coração” quanto tinha apenas 15 anos, em 1965.

O filme viria a tornar-se um clássico com a conquista de cinco óscares, incluindo o de Melhor Filme. A atriz interpretava o papel de Louisa, a terceira filha mais velha da família Von Trapp.

“Heather era parte da ‘familia’. Não há outra forma de descrever os membros do elenco Música no Coração. E, das ‘crianças’. Heather era o elemento mais alegre e positivo, sempre à espera da próxima reuinão”, explicaram os produtores do filme, Ted Chapin e Rodgers & Hammerstein, em comunicado.