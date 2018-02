Morreu John Perry Barlow, o letrista dos Grateful Dead

Morreu hoje, aos 70 anos de idade, John Perry Barlow, letrista dos Grateful Dead e ciberativista,

A notícia foi avançada pela Electronic Frontier Foundation (EFF), que lembrou o papel do criador norte-americano na luta pela independência e liberdade da internet.

Em comunicado, a diretora executiva da fundação, Cindy Cohn,precisou que John Perry Barlow morreu enquanto dormia.

“Não é exagero dizer que grande parte da internet que hoje todos conhecemos e amamos existem e desenvolvem-se graças à visão e à liderança de Barlow, que sempre viu a internet como um lugar fundamental de liberdade, onde as vozes largamente silenciadas podem encontrar um público e onde as pessoas podem ligar-se a outras apesar da distância física”, salientou,

Barlow, que se tornou conhecido como letrista da banda Grateful Dead, foi um dos principais impulsionadores da EFF em 1990, juntamente com Mitch Kapor e John Gilmore.

Para além de letrista, escreveu ainda poemas e ensaios.

Muito do trabalho literário de John Perry Barlow foi publicado em revistas e jornais como The New York Post, Wired e Nerve.

