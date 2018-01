Morreu Darci, o ‘Cavalo de Aço’ do Belenenses nos anos 90

Darci Miguel Monteiro, jogador brasileiro que representou Os Belenenses entre 1993 e 1995, morreu ontem em casa, no Rio de Janeiro, aos 49 anos de idade.

Conhecido como ‘Cavalo de Aço’, alcunha que se devia ao poderio físico, não resistiu a um enfarte fulminante.

Darci chegou a Portugal em 1993, proveniente do Volta Redonda, clube do Brasil onde formou uma temível linha ofensiva com Humberto e Valtinho.