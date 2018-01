Morreu o chef Paul Bocuse, referência mundial da gastronomia

Paul Bocuse, uma das grandes referências mundiais da gastronomia, morreu este sábado, aos 91 anos.

Paul Bocuse, de nacionalidade francesa, era considerado uma das maiores influências gastronómicas do país e defendia a ‘nouvelle cousine’.

A morte do ‘papa’ da gastronomia francesa foi confirmada, via Twitter, pelo ministro do Interior francês, Gérard Collomb.

Bouce morreu no seu restaurante Collonges-au-Mont-d’Or, situado em Lyon. O chef sofria de Parkinson há vários anos.

A família ainda não emitiu qualquer comunicado.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil. Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre. Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 20 de janeiro de 2018

