Morreu o ator brasileiro Oswaldo Loureiro

O ator e diretor Oswaldo Loureiro morreu este sábado, aos 85 anos, em São Paulo, no Brasil, na sequência de uma paragem cardíaca. A cara conhecida da pública pelas participações em várias novelas e filmes sofria de Alzheimer.

Oswaldo Loureiro nasceu em 1932, no seio de uma família artística, com uma mãe cantora, um pai ator e irmãs bailarinas.

O ator participou em mais de vinte novelas da Globo, incluindo os êxitos ‘Roque Santeiro’, em 1985, e ‘Que rei sou eu?’, em 1989.

Como diretor colaborou com séries como ‘O Bem-Amado’ ou ‘Os trapalhões’. Atuou também em mais de 30 filmes, com destaque para ‘O beijo do asfalto’ ou ‘O homem nu.