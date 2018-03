Cinema Morreu Artur Correia, o decano do cinema de animação português Por

O cineasta Artur Correia morreu nesta quinta-feira, aos 85 anos, revela o Cine Clube de Avanca, que presta um tributo ao “decano do cinema de animação português”.

Chegou ao fim “uma longa, pioneira, criativa e muito produtiva vida, do decano do cinema de animação português”, escreve o Cine Clube de Avanca, num texto que representa uma bela homenagem ao multipremiado realizador, que marca a história do cinema de animação português.

Artur Correia iniciou a sua carreira na animação em 1967, tendo sido distinguido no maior festival de cinema de animação do mundo.

“Artur Correia foi o primeiro cineasta português distinguido em Annecy, onde o seu filme ‘O Melhor da Rua’ ganhou o Prémio Melhor Filme Publicitário”, destaca aquele clube de cinema.

“Os seus filmes foram laureados, entre outros, com prémios em Veneza, Cannes, Hollywood, Bilbau, Nova Yorque (1968 e 1969), Argentina (1970), Tomar (1981) e Lugano (1983)”.

Artur Correia foi distinguido, há poucos dias, pela Academia Portuguesa de Cinema, que lhe entregou o ‘Prémio Carreira SOPHIA 2018’.

Veja o texto de homenagem que o Cine Clube de Avanca partilhou nesta sexta-feira.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar