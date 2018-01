Nas Notícias Morreu Álvaro de Carvalho Por

O psiquiatra Álvaro de Carvalho, que exercia o cargo de diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, morreu na quinta-feira, vítima de cancro, avança a agência Lusa. Álvaro de Carvalho contava 69 anos e não resistiu a um cancro.

Álvaro de Carvalho foi diretor dos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental, diretor do departamento de Psiquiatria e Saúde Mental no Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, e um dos psiquiatras que acompanharam as vítimas do processo Casa Pia.

