Cultura Morreu Aharon Appelfeld, israelita que sobreviveu ao Holocausto Por

Morreu Aharon Appelfeld, de 85 anos e um dos grandes nomes da literatura israelita, depois de ter sobrevivido ao Holocausto.

Apesar da experiência, Appelfeld sempre se recusou a ser classificado como um escritor do Holocausto, apesar de ter dado voz, na extensa obra literária, aos que não sobreviveram.

“Não se pode ser um escritor de morte. A escrita pressupõe que se está vivo”.

Aharon Appelfeld nasceu em 1932, numa vila perto de Czernowitz, cidade que era então da Roménia e que agora pertence à Ucrânia.

Natural de uma família judia, foi deportado com o pai para um campo de concentração, enquanto a mãe foi assassinada pelos nazis.

Em 1942, escapou sozinho, sobrevivendo nas florestas até ser “adotado por um gangue de criminosos ucranianos”, como narrou mais tarde.

Com a ‘libertação’ da Ucrânia pelos soviéticos, tornou-se empregado de cozinha, durante nove meses, do Exército Vermelho, que abandonou em 1945.

No ano seguinte, emigrou para a Palestina: “Ninguém queria órfãos na Europa, o único lugar para onde poderíamos ir era a Palestina”.

Já em Israel, encontrou o pai, também um sobrevivente do nazismo. Corria o ano de 1957.

Cinco anos mais tarde, publicava o primeiro livro. Ao longo da vida, superou os 40 títulos, entre romances e coleções de poemas.

O autobiográfico ‘Story of a Life’, de 1999, recorda o período do Holocausto. Em Portugal, foi publicado com o título ‘Fragmentos de Uma Vida’, pela Civilização.

Para além de escritor, deu aulas de literatura na Universidade Ben Gurion em Beersheva, Israel.

Aharon Appelfeld morreu durante a noite, com 85 anos, segundo anunciou a família.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar