Desporto Morre Michael Goolaerts, ciclista de 22 anos encontrado inanimado Por

Morreu o ciclista de 22 anos que foi encontrado inanimado, vítima de uma queda durante o circuito Paris-Roubaix. O belga, que representava a Verandas Willems-Crelan, foi encontrado inanimado e recebeu tratamento hospitalar numa unidade de saúde em Lille, mas não resistiu aos ferimentos.

“É com grande tristeza que comunicamos o falecimento do nosso corredor e amigo Michael Goolaerts. Ele morreu no hospital de Lille, junto a familiares, a quem endereçamos os nossos sentimentos. Morreu de paragem cardíaca, apesar de toda a assistência médica que recebeu”, realça a equipa, num comunicado.

O acidente ocorreu neste domingo, no circuito Paris-Roubaix, prova conhecida como o “Inferno do Norte”.

Encontrado inanimado, Michael Goolaerts foi submetido a manobras de reanimação, sendo transportado com vida para o hospital de Lille.

Apesar de todos os esforços médicos, o jovem ciclista acabou por morrer.

Veja o vídeo da assistência a Michael Goolaerts.