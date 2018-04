Nas Notícias Morre emigrante que pediu para regressar a Portugal após acidente Por

Morreu o emigrante que sofreu um acidente de moto, nas Caraíbas, e comoveu as redes sociais ao pedir para regressar a Portugal. O homem voltou ao país numa viagem realizada pelos bombeiros voluntários do Marco de Canaveses mas agora, alguns meses após ter sido internado no Hospital de Penafiel, acabou por falecer vítima de complicações de saúde.

Vítima de um acidente em janeiro, Francisco Correia Teixeira acabou por regressar a Portugal no final do mês de março e deu entrada no Hospital de Penafiel, onde vinha estando internado no serviço de ortopedia.

Porém, complicações de saúde acabaram por vitimar o cidadão.

Através de uma onda solidária, criada pela família, o homem viajou de avião das Caraíbas para França e desde terras gaulesas para Portugal em ambulância.

Agora, alguns meses depois de ter chegado a Portugal, Francisco Correia Teixeira acabou por falecer.

