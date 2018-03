Mundo Morre após terapia com picadas de abelhas Por

Uma mulher espanhola, de 55 anos, morreu depois de ter uma reação severa a uma terapia – apiterapia, uma medicina alternativa – que usa picadas de abelhas como forma de tratamento.

Em tudo semelhante à acupunctura, a apiterapia substituí as tradicionais agulhas por apitoxinas, o veneno encontrado nos ferrões das abelhas.

A vítima, de 55 anos, estava já no segundo ano de tratamento quando uma reação severa se revelou fatal por falência dos órgãos, acabando por morrer algumas semanas depois.

De acordo com os investigadores que estudaram o caso, citados pela BBC, este tipo de terapia é desaconselhada por ser “perigosa”. O caso foi estudado por uma equipa médica do departamento de alergias do Hospital Universitário de Madrid, tendo sido exposto no Journal of Investigation Allergology and Clinical Immunology.

Este tratamente visava melhorar a performance muscular e o stress da vítima, que recebia o tratamento uma vez por mês. Durante uma sessão, a paciente começou por espirrar, ficou com falta de ar e acabou por perder os sentidos.

Apesar da assistência imediata, a mulher acabou por morrer, sendo que não tinha historial de doenças como asma ou de coração, nem de outros fatores que pudessem desencadear uma reação alérgica.

