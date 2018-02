Local Morre em acidente no dia de aniversário Por

Um homem de 44 anos morreu, esta segunda-feira, num despiste na localidade de Passil, em Alcochete. A vítima seguia a caminho de casa, no dia em que celebrava o seu aniversário.

O acidente aconteceu perto das 16h20, quando a vítima, Marco Dinis, perdeu o controlo da viatura e embateu mortalmente numa árvore.

O homem, que celebrava hoje 45 anos, era trabalhador da Autoeuropa e participava ativamente nos escoteiros de Pegões, onde residia. Deixa mulher e filho com 12 anos.

Os bombeiros voluntários de Alcochete acudiram ao local. O corpo foi retirado do automóvel, mas as tentativas de reanimação não surtiram efeito, tendo o óbito sido declarado no local.

Uma mulher de 50 anos, que assistiu ao despiste, teve de ser encaminhada para o hospital.

As causas do acidente serão investigadas.

