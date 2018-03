Desporto Montero certo no onze do Sporting Por

Não há surpresas no onze escolhido por Jorge Jesus para o jogo do Sporting com Viktoria Plzen. Sem Bas Dost, Doumbia e Rafael Leão, Montero surge no eixo do ataque.

A escolha do colombiano era óbvia, uma vez que a única alternativa disponível era Ronaldo Tavares, uma estreia na convocatória.

Com Bas Dost, Doumbia e Rafael Leão de fora, Fredy Montero era a única escolha ‘possível’ para esta primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

De resto, Jorge Jesus apresenta a equipa mais forte do Sporting, com Ristovski a assumir o lugar do lesionado Piccini.

Com Rui Patrício na baliza, a linha defensiva é formada por Ristovski, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão.

Na intermediária, William e Bruno Fernandes alinham mais por dentro, com Gelson Martins e Acuña a caírem mais sobre as alas, deixando Bryan Ruiz no apoio a Fredy Montero.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar