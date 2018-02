Nas Notícias Montenegro: “Nunca farei a Rio o que Costa fez a Seguro” Por

Luís Montenegro foi à televisão assegurar que não vai fazer oposição interna ao PSD. “Nunca farei a Rui Rio o que António Costa fez a Seguro”, prometeu.

O ex-líder parlamentar do PSD participou no Xeque-mate, um programa de debate político na TVI, com a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e não perdeu a oportunidade de deixar a ‘boca’.

O formato é composto por perguntas rápidas e respostas diretas. E, a dada altura, a dirigente socialista questionou o assumido opositor interno do PSD: “Quando é que vai fazer o xeque-mate a Rui Rio?”

A réplica já estava engatilhada, com Luís Montenegro a lembrar como é que o atual secretário-geral do PS chegou a esse cargo.

“António Costa fez um acordo com António José Seguro, assinou os princípios a seguir dentro do PS e, menos de um ano depois, feriu-o pelas costas”, acusou o social-democrata.

O ex-líder parlamentar dos laranjas reforçou ainda que António Costa fez o mesmo aos lisboetas, quando trocou a Câmara Municipal para assumir a liderança dos socialistas.

O desafio do “xeque-mate a Rui Rio” foi lançado por Ana Catarina Mendes horas após Luís Montenegro ter feito o primeiro ataque à nova liderança do PSD, questionando o papel da vice-presidente Elina Fraga.

No programa de comentário Almoços Grátis, na TSF, o deputado que prometeu afastar-se em abril, para não ser acusado de fomentar a oposição interna no PSD, garantiu que “há um problema” político no PSD com a escolha da ex-bastonária dos advogados.

“A questão política mais relevante é saber qual é o projeto da direção política do PSD na área da justiça, qual o papel da doutora Elina Fraga nesse projeto, o que é que vai mudar ou não na linha política do PSD”, destacou Luís Montenegro.

