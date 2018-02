Motores Momentos dos testes de Sebastien Loeb com a Citroën em Espanha Por

Voltar aos comandos de um carro de ralis, sobretudo um WRC, é uma oportunidade cada vez mais rara para Sebastien Loeb, por isso os testes do francês em Espanha foram especiais.

Claro que para o Ex-Campeão do Mundo foi trabalho como habitual, tanto mais que prepara a primeira das suas participações no WRC 2018. É o reabituar à condução do Citroën C3 WRC, que Loeb já não conduzia há alguns meses, mas um ensaio necessário para quem vai enfrentar um desafio como é o Rali do México, conhecido pela dureza das suas especiais de terra, que foram recriadas de certa forma nas estradas onde se realizaram estes testes.

Fique com alguns dos momentos deste regresso do alsaciano ao ‘cockpit’ do C3 WRC, cortesia de um ‘aficionado español’…