O momento em que o novo F1 da Mercedes foi para a pista

Prosseguem as apresentações dos novos monolugares de Fórmula 1, e à imagem da Red Bull também a campeã Mercedes escolheu Silverstone para fazer o ‘batismo’ de pista do W09 EQ Power +.

Calhou a Valtteri Bottas tripular o novo monoposto de Brackley pela primeira vez, mesmo antes da equipa fazer a apresentação oficial do carro, e de Lewis Hamilton ter também a oportunidade de saborear o novo W09 EQ Power +.

Logicamente que nenhum dos pilotos ‘puxou’ pelo carro, mas já as primeiras voltas já lhe permitiram perceber como responde às solicitações e ver se todos os sistemas funcionam.

Fique com as imagens dos primeiros momentos em que o novo F1 da Mercedes ‘viu a luz do dia’.