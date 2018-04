Internacional Modelo de lingerie acusada de recorrer ao Photoshop (com vídeo) Por

Lauren Goodger, protagonista de um reality show ‘convertida’ em modelo de lingerie, está a ser arrasada por abusar do Photoshop nas fotos que divulga nas redes.

A britânica nunca escondeu que trabalha muito para manter uma boa forma física, depois de apresentar alguns quilos ‘a mais’ quando protagonizou um reality show.

Com a fama, Lauren Goodger, agora com 31 anos, seguiu a carreira esperada: aproveitou a notoriedade para se tornar modelo no Instagram, ganhando uma legião de fãs ao publicar fotos em lingerie.

Só que a britânica continua a recorrer à manipulação das imagens, tendo sido ‘apanhada’ a editar uma foto para que a cintura surgisse ainda mais estreita.

Nessa imagem, na qual enverga apenas um body cinzento claro, a anca do lado direito apresentava uma curvatura bizarra.

“Devias aprender a editar corretamente as fotos”, aconselhou um seguidor: “Pareces desfigurada”.

Há também quem recomende à famosa que “instale outra aplicação para editar imagens”, pois a anca tem “a forma mais hilariante que já vi”.

Embora a maioria dos seguidores aconselhe Lauren Goodger a “desistir do Photoshop”, há também quem a defenda.

“Se não têm nada de positivo para comentar o melhor é ficarem calados”, criticou uma fã.

