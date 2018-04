África Moçambique vai vacinar 12 milhões de crianças contra sarampo e rubéola Por

O Ministério da Saúde de Moçambique iniciou hoje uma campanha de vacinação contra o sarampo e rubéola que tem como objetivo abranger cerca de 12 milhões de crianças, anunciou a instituição em comunicado.

A primeira fase da vacinação decorre até dia 15 e vai incluir as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula, no norte do país, e Zambézia, no centro.

A segunda fase vai decorrer entre os dias 21 e 25 nas províncias de Tete, Manica e Sofala, no centro, e em Inhambane, Gaza e Maputo, no sul.

Dados do ministério referem que 90 mil casos de sarampo foram notificados nos últimos sete anos em Moçambique, metade em crianças com mais de dois anos.

A doença continua entre as principais causas de mortalidade evitáveis com vacinação e “ocorre em epidemias de magnitude preocupante”, diz o comunicado.

