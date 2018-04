África Moçambique recebe 16,5 milhões de dólares para conservar espécies Por

Moçambique vai receber 16,5 milhões de dólares americanos para reforçar as ações de conservação de espécies globalmente ameaçadas, anunciou hoje o Governo.

A verba será atribuída pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).

O financiamento, formalizado hoje e a aplicar durante seis anos, “destina-se à implementação da Lei de Conservação e de ações de mitigação da caça furtiva junto das comunidades residentes nos parques e nas zonas tampão”, anunciou o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, em comunicado.

Em nome da biodiversidade, pretende-se alcançar uma “expansão das áreas de conservação, através do estabelecimento de áreas comunitárias alinhadas com as ações direcionadas para o desenvolvimento rural”, concluiu.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar