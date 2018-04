Apresentações/Novidades Mitsubishi propõe Eclipse Cross Por

O segmento dos ‘crossover’ – ou pequenos SUV, se quisermos – vai crescendo, e conta a partir de agora com um novo membro; o Mitsubishi Eclipse Cross.

Trata-se de um modelo que surge da aliança da marca dos três diamantes com a Renault e a Nissan, ainda que utilize a mesma plataforma do Mitsubishi Outlander, sendo que se trata de uma proposta que poderá servir mais do que a franja de mercado a que se destina.

A vantagem de utilizar a mesma plataforma do Outlander é, sem dúvida, o espaço que permite a bordo, por via das suas dimensões, por tem quase 4,5 metros de comprimento e 2,7 metros de distância entre eixos, para além de uma altura de 1,7 metros. Açém de cinco adultos poderem viajar sem problemas, a quota de habitabilidade beneficia da maior altura do habitáculo, da regulação longitudinal do banco traseiro e de uma bagageira de 485 litros na versão de duas rodas motrizes.

Em termos estéticos a Mitsubishi optou por linhas bastante idênticas às do modelo ‘mais velho’, sobretudo no que toca à secção dianteira. A grelha de duas lâminas, as óticas esculpidas e o desenho do capot são semelhantes às encontradas no Outlander, ainda que a linha de cintura seja diferente, muito subida, com o vinco central do perfil a definir a base dos farolins traseiros, que agora separam duas faces do óculo traseiro – que a marca denomina de Twin Bubble Design.

Esta aparência musculada é coerente com o interior, ainda que não se possa dizer que o design do habitáculo tenha algo de particularmente extraordinário. A qualidade dos materiais é um dos aspetos a destacar, já que o painel de instrumentos é muito comum, com um pequeno ecrã tátil central na parte superior que serve o sistema de infoentretenimento. Há ainda a salientar a existência um ‘tochpad’.

Já o equipamento deste Eclipse Cross está em linha com o que melhor existe no segmento, destacando-se as luzes diurnas e faróis em LED, o limitador de velocidade, o sistema sem chave, os sensores de parqueamento com câmara de estacionamento traseira, o ar condicionado bi-zona, o Cruise Control, os sensores de luz e de chuva, o Head-Up Display ou as jantes em liga leve de 18 polegadas.

Ao nível da segurança o novo SUV da Mitsubishi incluiu um sistema de mitigação de colisão frontal, alerta de desvio da faixa de rodagem, controlo de estabilidade e de tração e sistema de monitorização dos pneus.

Sob o capot ‘mora’ o motor 1.5 T-MUVEC ClearTec de 163 cv, que para já será a única motorização disponível no mercado português, onde o Eclispe Cross será vendido a partir dos 29.200 euros. Como alternativa à caixa manual de seis velocidades é proposta uma automática SVT.

Não se sabe ainda quando a Mitsubishi irá disponibilizar a motorização diesel 2.2 DI-D, sendo que o mais provável é que chegue no final do ano, enquanto a versão elétrica PHEV só deverá chegar ao mercado no final de 2019.

Os 29.200 euros são o preço de referência para a versão de base, mas se a opção for pelo equipamento Instyle ele deverá chegar aos 32.200 euros para a variante com caixa manual e aos 37.000 euros na variante automática (CVT). Este apenas disponível com tração integral permanente (4WD).