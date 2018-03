Internacional Miss Universo tirou fotos nua e o namorado deixou-a (com vídeo) Por

Uma produção para a Sports Illustrated parecia ser a rampa de lançamento para Olivia Culpo, a Miss Universo de 2012, mas Danny Amendola não gostou da ousadia e terminou o namoro.

Tudo parecia correr bem para a modelo, que em fevereiro foi uma das protagonistas da conhecida edição de fato de banho da prestigiada revista Sports Illustrated.

Mas Olivia Culpo terá abusado da ousadia em algumas das fotos e o namorado, Danny Amendola, não gostou…

De acordo com a imprensa social, o jogador dos Miami Dolphins (uma equipa de futebol americano) começou por deixar de seguir a companheira nas redes sociais.

De seguida, Amendola apagou todas as fotos em que surgia na companhia da namorada.

O fim definitivo na relação terá ocorrido no sábado, de acordo com uma fonte próxima do antigo casal, citada sem anonimato pelas revistas sociais dos EUA.

Segundo essa fonte, Danny Amendola “não ficou nada contente” com as fotos mais reveladoras de Olivia Culpo, inclusive algumas que revelavam nudez.

“Foi a gota de água, pois eles já tinham de lidar com a distância e raramente se viam”, acrescentou essa fonte (anónima, recorde-se).

Produzida por uma equipa só com mulheres, o trabalho para a Sports Illustrated contou também com a medalhada olímpica Aly Raisman, uma das ginastas que denunciou o médico pedófilo Larry Nassar.

