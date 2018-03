Nas Redes Ministros de mãos nos bolsos incentivam a limpar as matas Por

O Governo português tem realizado várias iniciativas, nos últimos tempos, para incentivar os portugueses a limparem as matas e, desse modo, tomarem mais precauções tendo em vista dos incêndios florestais. António Costa e o Presidente da República envolvem-se nestas iniciativas, tal como os ministros. Porém, alguns deles deixaram-se fotografar… de mãos nos bolsos.

Para a limpeza das florestas, quer o chefe de Estado, quer o líder do Governo pretendem o envolvimento de todos os portugueses (sem exceção) e que o exemplo venha, como diz o ditado, de cima.

Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e os ministros têm andado em ações de sensibilização para a limpeza da floresta.

E alguns deles ‘arregaçaram as mangas’ e deitaram ‘mãos à obra’.

Ministros da Defesa e do Ambiente de mãos nos bolsos

Porém, nas redes sociais circula uma foto, que já é viral, onde dois ministros do atual Governo se deixaram fotografar de mãos nos bolsos junto de equipas de limpeza e corte de mato.

Os dois ministros de mãos nos bolsos que aparecem nesta foto são o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, e o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

De acordo com informação do Governo, os dois governantes foram destacados para estar em Viseu com Marcelo Rebelo de Sousa.

Veja a foto:

