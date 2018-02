Ministro holandês demitiu-se após mentira relacionada com Putin

O ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, Habe Zijlstra, apresentou a demissão, esta terça-feira, depois de admitir que inventou um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, em 2006.

“Não tenho outra opção a não ser a de submeter a minha demissão a sua majestade, o Rei”, afirmou o governante, visivelmente emocionado.

No cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros desde outubro, Habe Zijlstra enfretou esta terça feira um momento difícil, no parlamento, depois de admitir que mentiu sobre uma reunião com Putin, há mais de uma década, na sua casa de campo.

