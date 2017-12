Mundo Ministro das Finanças de Trump recebe pacote com estrume Por

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, recebeu este domingo um pacto que continha fezes de cavalo e um cartão endereçado a ele e a Donaldo Trump, com críticas à nova reforma fiscal.

As autoridades policiais confirmaram a receção de um pacote endereçado a Mnuchin que continha fezes de cavalo e um cartão de Natal com críticas à nova reforma fiscal aprovada recentemente.

Citado pelas agências internacionais, o sargento da polícia de Los Angeles, R. Briggs, confirmou que recebeu o alerta de um pacote suspeito em frente à casa do secretário do Tesouro, no bairro de Bel-Air.

Os agentes destacados para averiguar a incidente aperceberam-se do conteúdo do pacote assim que o abrirem, destacando as fezes de cavalo e os comentários negativos à nova reforma fiscal, aprovada esta semana pelo Congresso norte-americano.

A reforma, que será aplicada em 2018, prevê uma descida de impostos para empresas – de 35 para 21 por cento – e, em menor escala, para os trabalhadores.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, foi um dos impulsionadores deste corte e esteve intimamente envolvida nas negociações desta reforma.

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar