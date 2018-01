Ministro da Economia confiante na competitividade das exportações portuguesas

O ministro da Economia mostrou-se confiante quanto à competitividade das exportações portugueses. Caldeira Cabral considera que a valorização do euro não irá afetar as vendas, sobretudo para os EUA.

“Somos muito competitivos nas exportações”, assegurou o ministro da Economia, em entrevista à Bloomberg, à margem de um fórum económico mundial.

Caldeira Cabral explicou, nesse sentido, que “mesmo com a valorização do euro, aumentámos as exportações para os Estados Unidos em 20 por cento e tivemos um aumento de 40 por cento no número de turistas norte-americanos”.

Sobre este dado, o governante não esconde que “também tem a ver com o aumento das ligações aéreas”.

“Temos tido um ‘boom’ muito interessante nas exportações para os mercados americanos”.

Caldeira Cabral explicou ainda que os investidores “confiam cada vez mais” na economia portuguesa.

“Estamos muito comprometidos em reduzir o défice e em conseguir uma redução estável da dívida. Não apenas nestes últimos dois anos, mas nos próximos dez anos”.

O ministro português falava à margem de um fórum económico mundial, qu decorre em Davos, na Suíça, até sexta-feira.

