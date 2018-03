Ministro da Agricultura diz que solos já receberam água suficiente

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, afirmou hoje que os solos já receberam água suficiente, o que afasta o cenário de seca no país, e considerou que “existem boas condições para um bom ano agrícola”.

À margem de uma visita às instalações da Casa dos Animais, em Monsanto, Lisboa, no âmbito da campanha de sensibilização contra o abandono dos animais de companhia, Capoulas Santos disse que “os solos receberam água suficiente” pela chuva recente e que “as albufeiras estão com níveis de capacidade suficientemente tranquilizadores para garantir uma época agrícola normal”.

No entanto, ressalvou, existem duas exceções.

“Existem dois problemas ainda no baixo Alentejo. [As albufeiras de] Monte da Rocha e Campilhas estão com 20 e pouco por cento da sua capacidade. Portanto, chove normalmente, menos nessa região”, destacou.