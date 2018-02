Educação Ministro corta 1100 vagas nas licenciaturas em Lisboa e Porto Por

O ministro da Ciência e do Ensino Superior instruiu as universidades e politécnicos públicos de Lisboa e Porto para cortarem cinco por cento nas vagas do próximo ano.

Só terão escapado a este corte os cursos de Medicina, Física e das áreas das Ciências Informáticas e de Eletrotécnica e Automação, adianta o jornal I.

A medida só se aplica às instituições superiores públicas de Lisboa e do Porto: no resto do País ocorre o inverso, pois as vagas vão aumentar em cinco por cento.

Contas por alto, Lisboa e Porto vão perder 1100 alunos de licenciatura e mestrado integrado. As 24 outras universidades e politécnicos do País vão ganhar 1412 alunos.

São contas feitas ao nível das vagas, uma vez que o despacho assinado pelo ministro Manuel Heitor adianta algumas condicionantes.

Os cursos na área da Educação estão limitados ao número de vagas do concurso de 2017.

O despacho refere que esse aumento de cinco por cento terá de ser aplicado em cursos nas áreas de Ciências da Vida, Ciências Físicas, Matemática e Estatística, Informática e Engenharia Técnica.

Manuel Heitor afirmou, em entrevista à Antena 1, que estas mudanças visam tornar as instituições de ensino superior fora de Lisboa e do Porto mais atrativas.

Desde 2010 que as vagas para cursos de licenciatura e mestrado integrado estava congeladas.

