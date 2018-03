Ministra diz que recursos de segurança e vigilância de atividades ilícitas no mar devem ser otimizados

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse hoje que o Governo pretende otimizar recursos, quer humanos quer de equipamento, para assegurar a segurança, vigilância e supervisão de atividades ilícitas no mar.

“Pretendemos trabalhar em dois níveis: otimizar os recursos que existem, quer humanos quer de equipamentos para fazer, de uma forma mais coordenada, o que são as nossas obrigações relativamente ao mar”, disse, em declarações à Lusa, no final de uma visita à Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana, em Lisboa.

Ana Paula Vitorino acrescentou que estas obrigações são referentes à segurança, vigilância e supervisão de atividades ilícitas numa perspetiva de que o crescimento da economia do mar depende também da garantia das condições de segurança.

“As condições de segurança são um ponto base e de partida para exercer a economia do mar assim como a proteção ambiental é um ponto chave relativamente às pescas e às energias”, frisou, especificando que estas são também competências da GNR.

A ministra adiantou que é desejável maior interoperabilidade entre a informação produzida pelos serviços prestados por cada um dos organismos para que todos possam usufruir do conjunto de informação, sendo necessário alguns investimentos, alguns provenientes de fundos comunitários, que entidades como a GNR podem vir a usufruir.

“Existem investimentos disponíveis para a área do mar e não existe razão nenhuma para que alguns organismos e entidades, mesmo que sejam tuteladas por outros ministérios, não tenham acesso”, disse.

A UCC é a unidade especializada responsável pelo cumprimento da missão da GNR em toda a extensão da costa e no mar territorial, com competências específicas de vigilância, patrulhamento e interceção terrestre ou marítima em toda a costa e mar territorial do continente e das regiões autónomas.