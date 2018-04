Local Minipreço da Rebordosa em chamas após assalto Por

Uma cadeia do Minipreço da Rebordosa, em Paredes, esteve em chamas, depois de um assalto que ocorreu na manhã de hoje, avança o Correio da Manhã. Estão no local os bombeiros e agentes da GNR, sendo que se aguardam elementos da Polícia Judiciária para proceder a uma investigação. Não há registo de feridos.

O Minipreço da Rebordosa foi alvo de um assalto, seguido por um incêndio, que as corporações de bombeiros locais combateram.

Também já estão no local militares da Guarda Nacional Republicana, de acordo com o Correio da Manhã.

De acordo com o Jornal de Notícias, o assalto teve como alvo uma caixa multibanco instalada no interior do espaço comercial.

A Polícia Judiciária vai proceder a uma investigação.

