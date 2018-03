Nas Notícias Minho faz apelo para dádivas de sangue Por

Ajudar o próximo pode estar no simples facto de se fazer uma dávida de sangue. Por isso, a Universidade do Minho realiza, nesta terça-feira, uma recolha de sangue. Além desta iniciativa, será ainda feita uma recolha de sangue para análise de medula.

Esta é uma iniciativa da Universidade do Minho, por via dos seus Serviços de Ação Social, com parceria com a Associação Académica da academia minhota em cooperação com o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) e o Centro de Histocompatibilidade da Região Norte.

Em nota publicada, a Universidade do Minho diz que pretende com esta iniciativa “desmistificar alguns receios e apelar ao espírito generoso e voluntarista, próprio das novas gerações”.

“Dar sangue é um ato seguro e simples, faz bem, salva vidas, enriquece e é ainda mais fácil de concretizar quando a iniciativa vem ter contigo!”

Esta iniciativa solidária decorre, nesta terça-feira, entre as 09h00 e as 18h30, na Universidade do Minho, em Braga.

O apelo nas campanhas a esta causa solidária está sempre atual.



