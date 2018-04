Desporto “A minha cara quando penso em nove milhões”, diz Paulo Fonseca Por

Paulo Fonseca reagiu com humor às recentes notícias que dão conta de uma proposta de nove milhões de euros anuais do Shakhtar Donetsk, de forma a convencer o técnico a manter-se na Ucrânia. Veja.

A caminhada de Paulo Fonseca na Ucrânia vai de ‘vento em popa’, com o técnico português a encantar os terrenos ucranianos com um futebol positivo.

Após o triunfo deste fim de semana, 3-0 no terreno do Zorya, o técnico português reagiu com humor aos recentes rumores de que o clube estaria disposto a oferecer-lhe nove milhões de euros para acertar a renovação de contrato.

“A minha cara quando penso em nove milhões”, escreveu Paulo Fonseca numa fotografia partilhada.

O treinador luso viu a sua publicação ser invadida por adeptos ucranianos… e ingleses. Se há quem peça que Fonseca se mantenha no Shakhtar Donetsk, há também vários adeptos do Everton, de Inglaterra, que o tentam seduzir a partir para uma nova aventura.

O Shakhtar é líder da liga ucraniana, com mais seis pontos que o segundo classificado, o Dínamo de Kiev.

Veja a publicação.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar