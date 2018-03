Mundo Milhares nas ruas e distúrbios na Catalunha após detenção de Puigdemont Por

As ruas de Barcelona estão compostas por milhares de manifestantes contra a detenção do ex-presidente do Governo Regional da Catalunha, Carles Puigdemont, e da prisão de cinco políticos independentistas, o que já levou à intervenção da polícia.

A detenção de Carles Puigdemont neste domingo, na Alemanha, onde passará a noite até ser presente a tribunal esta segunda-feira, no âmbito do mandado de detenção europeu, desencadeou uma onda de protestos nas ruas de Barcelona, com milhares a manifestarem-se junto ao gabinete do representante do Governo espanhol na Catalunha.

Além da libertação o ex-presidente, os manifestantes exigem também a libertação dos cinco políticos independentistas que foram presos na sexta-feira, por ordem do Supremo Tribunal.

Inicialmente, o protesto organizado pelos Comités de Defesa da República (CDR) e pela Assembleia Nacional da Catalunha (AND) tinha como destino o consulado da Alemanha, com origem em frente à delegação da Comissão Europeia em Barcelona, mas o trajeto foi alterado.

A polícia foi forçada a intervir, em frente ao gabinete do representante do Governo espanhol na Catalunha, de forma a travar o avanço da multidão que vai caminhando entre gritos que apelam à libertação de “Puigdemont, o nosso presidente”.

Até ao momento, há registos de pelo menos três detidos e mais de uma dezena de feridos.

Recorde-se que Puigdemont foi detido este domingo, na Alemanha, proveniente da Finlândia e com presumível destino a Bélgica.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar