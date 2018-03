Mundo Milhares marcharam em Barcelona pela República da Catalunha Por

Cerca de 45 mil pessoas manifestaram-se este domingo, em Barcelona, a favor da criação de uma República da Catalunha independente de Espanha num protesto organizado pela associação independentista ANC.

A marcha, organizada pela Assembleia Nacional Catalã (ANC), durou pouco mais de hora e tinha como objetivo pressionar os partidos independentistas catalães a chegarem a um acordo que permita formar um governo que avance para a independência da região.

Este protesto dá continuidade à declaração unilateral do parlamento, comunicada a 27 de outubro, e contou com o apoio dos três partidos separatistas que estão a negociar a composição do governo.

“O que estamos a fazer hoje é exigir que a República que votamos seja instaurada e que o novo governo seja constituído”, disse o presidente da ANC à imprensa espanhola.

Os cerca de 45 mil manifestantes empunhavam bandeiras alusivas à independência, enquanto gritavam frases como “nenhum passo atrás” ou “presos políticos, liberdade”, em referência a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Joaquim Forn e ao candidato a presidente do Generalitat, Jordi Sànchez, do partido JxCat.

As negociações entre os partidos JxCat, ERC e CUP para a formação de um governo na região autónoma da Catalunha continuam a decorrer, depois das eleições a 21 de dezembro, convocadas por Madrid, e do referendo ter sido considerado ilegal.

