Nas Notícias Milhares de funcionários públicos em protesto por aumento salarial Por

O Ministério das Finanças, em Lisboa, é esta sexta-feira o ponto de encontro de milhares de funcionários públicos que caminham, em protesto, pela exigência de um aumento salarial e, entre outras medidas, um horário de 35 horas semanais para todos.

Liderados por Arménio Carlos, secretário-geral do CGTP e Ana Avoila, dirigente da Frente Comum, milhares de funcionários públicos manifestam-se hoje, em Lisboa, pela dignificação das carreiras e pelo combate à precariedade.

Entre as faixas erguidas por funcionários que representam vários pontos do país – Braga, Porto, Coimbra, Guarda, Vila Real, Beja, Açores e Madeira, entre outros – destaca-se a de Arménio Carlos, na cabeça da manifestação, que defende “mais salário, carreiras e 35 horas”.

Também uma delegação do PCP, que conta com a deputada da Assembleia da República Rita Rato e o eurodeputado João Ferreira, por exemplo, se mostrou solidária para com os trabalhadores em protesto.

Na passada terça-feira, recorde-se, Ana Avoila criticou o Governo por “não responder” à porposta reivindicativa para 2018 de aumento salarial na ordem dos quatro por cento – situação congelada desde 2010.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar