Miguel Ramos renova aposta no Blancpain Endurance Cup

Depois de ter alinhado na prova inaugural do GT Open, no Circuito do Estoril, Miguel Ramos vai iniciar a temporada do Blancpain GT Series Endurance Cup, este fim de semana em Monza.

O piloto de Gaia está à partida aos comandos de um Lamborghini Huracan GT3 do Team Lazarus face a um pelotão de mais de meia centena de inscritos, representando uma dúzia de marcas diferentes. O que promete uma das épocas mais competitivas dos últimos anos naquele que é considerado o mais importante campeonato para carros de GT.

Nas 3 Horas de de Monza Ramos dividirá o Huracan GT3 da Lazarus com os italianos Fabrizio Crestani (seu parceiro também no GT Open) e Giuseppe Cipriani, e mostra-se motivado para este início de época naquela que é considerada como a ‘catedral da velocidade.

“Fiz o Blancpain em 2017 num Huracan como o deste ano, entretanto começamos na semana passada a colaboração com a Lazarus no GT Open e tendo como meu companheiro de equipa na Blancpain, o mesmo piloto com que disputo o GT Open é no meu entender benéfico. Em suma o mesmo carro, o mesmo colega, a mesma equipa técnica e até o Cipriani também é nosso colega na Lazarus, por isso em termos de ambiente e entrosamento, não poderia ser melhor conseguido”, assume o piloto português.