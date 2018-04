Motociclismo Miguel Oliveira terceiro em Termas de Rio Hondo Por

Embora a qualificação para o Grande Prémio da Argentina de Moto 2 não tenha sido aquilo que Miguel Oliveira desejava, o piloto português da KTM teve uma corrida bem mais positiva, conseguindo finalmente o pódio que lhe tinha fugido no Qatar.

Largando de sétimo Oliveira sabia que tinha desde logo de forçar o andamento para não perder o contacto dos primeiros, liderados pelo ‘pole position’ Xavi Vierge. E se tanto o desejava melhor o piloto de Almada o concretizou, pois ‘saltou’ para a terceira posição após a largada, chegando mesmo a segundo à saída da primeira curva.

Mas a corrida estava ainda no seu início, e Lorenzo Baldassarri tratou de recuperar o segundo posto ao português. Isto antes de Mattia Pasini conseguir passar toda a gente e ‘roubar’ o comando a Vierge.

Paciente, Miguel Oliveira esperou pela melhor altura para poder discutir a liderança, passando Pasini a 11 voltas do fim. Uma situação efémera, pois o italiano ‘apertou’o piloto de Almada obrigando-o a sair largo numa curva. Miguel perdeu uns metros para o seu adversário mas prosseguiu na luta, onde Baldassari passou a comandar a perseguição a Mattia Pasini.

O português da KTM fez então a volta mais rápida da corrida, antes de regressar à liderança, com Pasini a voltar a fazer das suas com novo ‘chega pra lá’ a Oliveira. Isso permitiu a Xavi Vierge subir ao segundo lugar, que manteve até final, restando ao piloto de Almada o último lugar do pódio.

Classificação final

1º Mattia Pasini (Kalex) 40m37,538s

2º Xavi Vierge (Kalex) + 0,850s

3º Miguel Oliveira (KTM) + 1,414s

4º Lorenzo Baldassarri (Kalex) + 5,178s

5º Alex Marquez (Kalex) + 5,431s

6º Remy Gardner (Tech3) + 10,425s

7º Joan Mir (Kalex) + 13,379s

8º Dominique Aegerter (KTM) + 13,460s

9º Francesco Bagnaia (Kalex) + 22,038s

10º Marcel Schrotter (Kalex) +22,867s