Miguel Oliveira foi o mais rápido nos treinos livres do GP Américas de Moto2

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje o mais rápido em cada uma das duas sessões de treinos livres do Grande Prémio das Américas, terceira prova do Mundial de Moto2.

No Circuito das Américas, em Austin, o português registou as voltas mais rápidas nas duas sessões, com um tempo de 2.12,104 minutos no primeiro apronto, 41 milésimos a menos do que o espanhol Álex Márquez (Kalex), segundo, com o também espanhol Iker Lecuona (KTM) a fechar o pódio.

O português melhorou o tempo na segunda sessão, ao concluir a quinta volta em 2.11,104, melhorando em um segundo o registo, tempo que bateu o britânico Sam Lowes (KTM), a 21 milésimos, e de Márquez, terceiro, o que lhe valeu também o primeiro posto no combinado no primeiro dia de treinos.

Oliveira é atualmente quinto no Mundial de Moto2, ao fim de duas provas, com 27 pontos, menos 11 que o líder, o italiano Mattia Pasini (Kalex).

No sábado, os pilotos cumprem nova sessão de treinos livres, pelas 16:55 (horas de Lisboa), antes da qualificação, pelas 21:05. No domingo, a corrida está marcada para as 18:20.

