Miguel Oliveira com quarto tempo no primeiro dia de ensaios em Jerez

A pré-temporada de Moto 2 prossegue com o começo da segunda bateria de testes da categoria, que este semana se realizam no circuito andaluz de Jerez de La Frontera.

No primeiro dia de testes Miguel Oliveira esteve em destaque, sendo mesmo o mais veloz da sessão matinal, ao rodar em 1m43,497s, batendo 0,183s Alex Marquez (Marc VDS) na melhor das cinco voltas então realizadas. Depois, já com as temperaturas a subirem os tempos baixaram em mais de um segundo, sendo o mais rápido Francesco Bagnaia, com uma volta em 1m42,330s. Oliveira quedou-se pelo quarto registo, a 0,264s do italiano da Sky Racing Team VR46, com uma volta em 1m42,594s.

A chuva fez a sua aparição no circuito andaluz e não facilitou a tarefa a pilotos e equipas, sendo que ainda permitiu a Alex Marquez realizar o segundo tempo, a 0,166s de Bagnaia, enquanto Mattia Pasini, na moto da Italtrans, obteve a terceira marca do dia, a 0,230s do mais rápido. De referir que à chuva, durante a segunda sessão, o mais rápido foi Hector Barbera, na moto da Pons HP40.