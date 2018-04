Motociclismo Miguel Oliveira parte de sétimo na Argentina Por

Apesar de ter rodado entre os cinco mais rápidos ao longo de grande parte da sessão de qualificação, Miguel Oliveira vai largar da sétima posição para o Grande Prémio da Argentina de Moto 2.

O piloto português da Red Bull KTM Ajo ficou a 0,896s da ‘pole position’, que foi surpreendentemente conquistada por Xavier Vierge. O que mostra o equilíbrio que marcou toda a qualificação, que a poucos minutos do final parecia ir parar às mãos de Lorenzo Baldassari. O italiano da Pons HP40 acabou por ter de se contentar com o segundo registo, a 0,271s do espanhol da Dynavolt Intact.

A chuva também teve o seu impacto durante a sessão, onde protagonistas menos prováveis surgiram. Não apenas Vierge mas também Danny Kent, que vai largar da primeira fila da grelha de partida depois de ter obtido o terceiro registo, a 0,399s da ‘pole’.

Resultado da qualificação

1º Xavier Vierge (Kalex) 1m56,137s

2º Lorenzo Baldassari (Kalex)1m56,408s

3º Danny Kent (SpeedUp) 1m56,536s

4º Mattia Pasini (Kalex)1m56,591s

5º Jorge Navarro (Kalex) 1m56,679s

6º San Lowes (KTM)1m56,693s

7º Miguel Oliveira (KTM) 1m57,006s

8º Alex Marquez (Kalex) 1m57,070s

9º Remmy Gardner (Tech3) 1m57,166s

10º Joe Roberts (NTS) 1m57,263s