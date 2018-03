Motociclismo Miguel Oliveira com o oitavo tempo no começo dos segundos testes de Jerez Por

Iniciou-se a segunda ‘bateria’ de testes de Moto 2 em Jerez de La Frontera, e o que se pode dizer é que a chuva atrapalhou duas das três sessões realizadas esta terça-feira na pista andaluza.

Francesco Bagnaia terminou como o mais rápido do dia, ao realizar uma volta em 1m42,443s, batendo por 0,248s o quase desconhecido Iker Lecuona, numa jornada onde outro estreante, Romano Fenati, realizou o terceiro tempo, à frente de Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri.

Contudo o mais importante a reter foi o trabalho realizado peças várias equipas, com destaque, naturalmente, para a Red Bull KTM Ajo. Miguel Oliveira obteve apenas o oitavo tempo no conjunto das três sessões, e foi o último piloto a rodar abaixo de 1m43s, ainda que na sua melhor volta tenha gasto mais 0,529s do que Bagnaia e não tenha sido o melhor homem das KTM. Esse feito pertenceu a Lecuona, na máquina da Swiss Innovatine Investors.

O piloto de Almada não conseguiu ter as melhores condições para realizar uma grande marca, o que também não foi o objetivo principal neste primeiro dia, pelo que ficou ainda longe da melhor marca conseguida em Jerez no passado mês de fevereiro – cerca de um segundo mais rápido.