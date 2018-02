Motociclismo Miguel Oliveira no apoio ao motociclismo português Por

Exemplo seguido com atenção por amantes da modalidade e do desporto em geral no nosso país, Miguel Oliveira quer ajudar agora no desenvolvimento do motociclismo nacional.

Assim, o piloto da Red Bull KTM Ajo no Campeonato do Mundo de Moto2 firmou um acordo com o Autódromo Internacional do Algarve que visa dinamizar projetos que propiciem o surgimento de novos valores, através do troféu-escola Oliveira Cup, onde a sua própria equipa (Miguel Oliveira Fan Club Racing Team) estará presente. Em contrapartida o Autódromo Internacional do Algarve vai dar visibilidade à iniciativa, apoiando-a e ostentando no seu logotipo a imagem do capacete do piloto português ao longo de 2018.

“Enquanto piloto esta é uma parceria que me deixa feliz, porque o Autódromo Internacional do Algarve coloca à minha disposição não só excelentes estruturas físicas, mas também de recursos humanos, como é o caso do Miguel Praia, que acompanha mais de perto toda a minha preparação. É uma parceria que qualquer piloto gostaria de ter ter para a prática da minha modalidade e para o aperfeiçoamento das minhas técnicas de condução”, reconhece Miguel Oliveira.

Já Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar, salienta a importância da oficialização do apoio ao piloto, uma vez que tem “acompanhado de perto e tentado contribuir para a evolução da sua carreira”, sendo que “esta parceria entre aquele que é o melhor piloto português de sempre de motociclismo e ao Autódromo Internacional do Algarve é a forma perfeita para a promoção do circuito num palco internacional como é o Campeonato do Mundo de Moto 2, num paddock partilhado com as estrelas de MotoGP.