Motociclismo Miguel Oliveira motivado para Austin Por

O Circuito das Américas recebe o Campeonato do Mundo de Velocidade pelo terceiro ano, e Miguel Oliveira está apostado em obter um bom resultado no traçado de Austin.

A motivação do piloto português da Red Bull KTM Ajo é justificada pelo pódio conseguido na prova anterior, na Argenina, sendo que, ao contrário de Termas de Rio Hondo, o Grande Prémio dos Estados Unidos é uma prova onde nunca terminou nas três primeiras posições.

Oliveira quer assim quebrar a tradição e discutir as posições cimeiras da prova, onde no ano passado foi apenas sexto classificado: “Honestamente, o pódio que alcançámos na Argentina dá-nos um pouco mais de conforto para enfrentar esta terceira ronda. De qualquer maneira, o Circuito das Américas é um circuito muito complicado, com muitas mudanças de direção”.

“Temos que aproveitar todo o tempo em pista que temos disponível. No ano passado, não tivemos o nosso melhor fim de semana, mas mesmo assim terminámos em sexto, pelo menos tentaremos melhorar esse resultado este domingo. Com essa experiência que tivemos o ano passado, vamos tentar fazer o nosso melhor”, afirma o piloto de Almada, que entra já em ação na sexta feira, para os primeiros treinos livres, com a qualificação a ter lugar sábado pelas 21h05 portugesas, e corrida domingo pelas 18h20 em Portugal.