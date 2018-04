Motociclismo Miguel Oliveira imparável em Austin Por

Contra o que tem sido hábito esta temporada, Miguel Oliveira foi o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira do Grande Prémio das Américas de Moto 2.

Desde a primeira sessão o piloto português da Red Bull KTM Ajo mostrou-se a referência na tabela de tempos, ao realizar uma volta ao traçado de Austin em 2m12,104s, batendo Alex Marquez por 0,041s, mostrando ter a sua máquina bem adaptada ao circuito texano. O que veio comprovar na sessão da tarde, quando baixou a sua marca em um segundo (2m11,104s), batendo desta vez Sam Lowes por apenas 0,024s.

O feito do piloto de Almada foi tanto mais notável quanto o equilíbrio marcou este segundo treino, em que menos de cinco décimas separaram os oito mais rápidos e as KTM mostraram-se particularmente eficazes, pois para além de Lowes ser o segundo mais rápido na melhor das motos da Swiss Innovative Investors, Brad Binder, companheiro de equipa de Oliveira, foi o quarto mais rápido, a 0,235s do português.