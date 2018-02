Miguel Oliveira começa testes em Valência em bom plano

O começo efetivo de testes de pré-temporada de Moto 2 para Miguel Oliveira podem ter sido adiados um dia – devido ao mau tempo – mas começaram de forma positiva.

Numa sessão bastante participada, este primeiro dia ‘a sério’ em Valência permitiu aos 26 pilotos presentes gozarem de uma pista completamente seca, o que não tinha sucedido na véspera, quando a maioria do ‘pelotão’ acabou por não rodar, como foi o caso de Miguel Oliveira.

Era um começo de trabalho pelo qual o piloto português da KTM ansiava, após meses de interregno, em que procurou manter a forma física, conviver com a família e estar presente em diversas ações promocionais, tanto em Portugal como além fronteiras.

Focado no programa que tinha com a equipa de Aki Ajo, Miguel liderou a tabela de tempos no começo da sessão, para terminá-la com o segundo tempo, a 0,185s de Lorenzo Baldasari. O italiano da Pons H40 efetuou uma volta ao Circuito Ricardo Tormo em 1m36,149s, batendo o piloto de Almada, com Simone Corsi a ser o terceiro mais veloz, a 0,217s de Oliveira.

O piloto português pode ter sido o segundo mais rápido do dia, mas foi melhorando progressivamente os seus tempos por volta, baixando-os em cerca de quatro décimas, quando completou a sua nona volta ao traçado valenciano.