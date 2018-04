Motociclismo Miguel Oliveira apadrinha três jovens esperanças no CNV Por

Pedro Fragoso, Pedro Fraga e Diogo Luís são os três pupilos de Miguel Oliveira que vão alinhar na primeira ronda do Campeonato Nacional de Velocidades (CNV) em motociclismo, que decorre no Autódromo do Estoril no próximo fim de semana.

Ops três pilotos provenientes da Oliveira Cup são apoiados pelo ‘Miguel Oliveira Fan Club Racing Team’ e vão competir nas categorias Pré-moto 3 e Superstock 300.

Pedro Fragoso foi em 2017 campeão de Moto3 no CNV, no ano em que se estreou na categoria, tendo sido também vice-campeão de MiniGP da Oliveira Cup, na primeira edição deste troféu-escola de motociclismo. Teve também a sua primeira internacionalização há bem pouco tempo no FIM CEV Estoril. O piloto de 15 anos, natural de Santiago do Cacém, vai correr este ano na categoria de Pré-Moto3 numa Beon 250.

Já Pedro Fraga, mais conhecido por ‘Quique’. Este piloto de naturalidade espanhola, com apenas 13 anos, já o ano passado conseguiu a sua melhor marca no CNV no Top 10 da categoria de Pré-Moto3 e este ano prepara-se para reduzir a distância até ao lugar mais alto do cetro. Na Oliveira Cup ficou em 3º lugar da classificação geral de MiniGP e também vai correr na Pré Moto 2.

Diogo Luís, também com 13 anos, vai estrear-se numa KTM para competir também numa nova categoria: Supertock 300. Na primeira edição da Oliveira Cup esteve muito próximo do pódio, sendo seu o 4º posto da geral do Troféu-escola com o ‘mentoring’ de Miguel Oliveira.

Paulo Oliveira, diretor desportivo da Oliveira Cup e do Miguel Oliveira Fan Club Racing Team mostra-se otimista em relação aos três pilotos: “São três jovens promessas em quem a Miguel Oliveira Fan Club Racing Team está a apostar para partilhar todo o seu conhecimento e experiência em velocidade. Temos trabalhado bastante com o Pedro [Fragoso] e o Quique, bem como com o Diogo [Luís] e acreditamos que nos podem surpreender bastante”.