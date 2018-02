Motores Miguel Barbosa satisfeito com a exibição em Fafe Por

Protagonista na excelente disputa pela vitória na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, Miguel Barbosa só tem razões para estar satisfeito.

O piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda team ficou a segundos do triunfo, que no final viria a sorrir ao seu opositor, Ricardo Moura, maior conhecedor do terreno. Barbosa sabe bem o que fez no Rali Serras de Fafe, e não esconde o orgulho que sente pelo andamento evidenciado: “Claro que gostaria de ter ganho, e da vitória me ter escapado por muito pouco, mas o Ricardo Moura foi um justo vencedor. Pela minha parte só posso estar contente pelo andamento que tivemos, sendo evidente que estamos competitivos para o resto do campeonato. E esse é o aspeto mais importante a reter desta participação”.

Miguel Barbosa também destaca a importância de ter tido a seu lado um navegador tão competente como Hugo Magalhães: “Toda a gente foi importante na equipa para este resultado. Foi o fruto de um trabalho realizado, e é claro que o Hugo tem uma quota parte no que se conseguiu. Acho que apesar de ter sido a primeira vez que corremos juntos funcionamos muito bem. E isso também é motivo de satisfação”.

“Entramos com o pé direito no campeonato. O Skoda não teve problemas e foi emocionante a luta que protagonizamos pela vitória num campeonato recheado que tanta qualidade. É preciso agora dar continuidade a este excelente arranque de época”, rematou o piloto lisboeta.

Hugo Magalhães também se mostra contente por ter contribuído para o bom desempenho da equipa, embora gostasse de ter ganho na sua terra: “Foi pena, pois estivemos tão perto de ganhar. Penso que teríamos merecido pela forma como andamos. Acreditei sempre que o podíamos ter feito. De qualquer forma estou muito contente com o desempenho, e o Miguel mostrou uma grande evolução. O que é importante para o resto do campeonato”.

Fotos: Ricardo Cachadinha