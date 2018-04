Nacional Mia Rose de lingerie a mostrar barriga de grávida Por

Prestes a ser mãe, Mia Rose publicou uma fotografia que deixa bem em evidência a barriga de grávida. “Mateus”, descreveu a cantora, que se mostra em lingerie.

O bebé de Mia Rose e Miguel Cristovinho deve nascer ainda este mês.

Na imagem anterior, a cantora tinha apresentado o quarto do bebé, já com “tudo pronto para as primeiras sestinhas” do Mateus.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar