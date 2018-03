Economia Mexia ganha mais sozinho do que 52 funcionários da EDP em conjunto Por

Um único funcionário da EDP, António Mexia, ganha mais do que 52 trabalhadores da EDP em conjunto. O presidente da elétrica auferiu em 2017 mais de 2,2 milhões de euros.

Este valor, adiantado pelo Jornal de Notícias, engloba as remunerações fixa e variável e bónus.

Sozinho, Mexia ganha 52 vezes acima da média salarial dos trabalhadores da EDP.

No ano passado, os trabalhadores custaram 491,7 milhões à EDP, depois dos 493,7 do ano anterior. Com os órgãos sociais, a empresa gastou 16,4 milhões, mais 0,4 milhões face a 2016.

Em média, um funcionário ganha 42 mil euros por ano. Ou seja, precisaria de trabalhar pelo menos 52 anos para receber o que António Mexia arrecadou só em 2017.

Em 2016, a diferença era ‘apenas’ de 41,5 vezes.

O vencimento do presidente da elétrica é de 984 mil euros, tendo recebido um aumento de 4,8 por cento face a 2016.

Somou ainda um prémio de de 584 mil euros, quase o dobro do ano anterior, e outro de 720 mil euros, a título de remuneração diferida de longo prazo (na prática, um bónus em 2017 pelos resultados de 2014).

No ano passado, o lucro da EDP disparou 16 por cento, atingindo os 1113 milhões de euros.