Metro de Lisboa e PSP lançam campanha de alerta para riscos nos transportes

O Metropolitano de Lisboa e a PSP lançaram hoje o segundo momento de uma campanha de sensibilização e consciencialização com o objetivo de alertar os passageiros para os comportamentos de risco na utilização dos transportes.

Em comunicado, o Metro de Lisboa explica que este alerta faz parte da campanha de segurança, que teve início em março, e tem como lema “Jogue connosco e não com a sua segurança”.

“Hoje será lançado o segundo comportamento designado ‘Para sua segurança, evite mostrar objetos de valor ou quantias elevadas de dinheiro’, alertando os passageiros do Metro para o facto de não ostentarem os seus pertences de valor enquanto efetuam a sua viagem, protegendo-se a si mesmos”, segundo a nota.

Os alertas vão constar de cartazes impressos que serão colocados no interior das carruagens de metro.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Metro de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos, “é fundamental valorizar o sentimento de segurança na rede do Metro”.

“Esta ação vai ajudar a promover a transmissão desse sentimento, ao mesmo tempo que contribui positivamente para a missão dos agentes nas estações e nos comboios”, segundo o responsável.

Por sua vez, o superintendente Jorge Maurício, do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), considera que o “envolvimento de todos (instituições e cidadãos) pode tornar ainda mais seguro o Metro de Lisboa.

“Há procedimentos simples que são uma mais-valia em termos de segurança”, referiu.

A Campanha Segurança Metro-a-Metro, que vai decorrer durante todo o ano de 2018, pretende relembrar o cidadão de que deve maximizar a sua segurança, minimizando a exposição ao perigo.

