Meteorologia: Previsão do tempo para sexta-feira

A previsão do estado do tempo nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018, antecipa “chuva, por vezes forte no norte e centro, passando a aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada”. Para os Açores são antecipados “aguaceiros fracos”. A Madeira pode esperar “céu muito nublado”.

De acordo com informação dos meteorologistas Cristina Simões e Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), para o continente, nesta sexta-feira, são esperados “períodos de chuva, por vezes forte nas regiões norte e centro, passando gradualmente a regime de aguaceiros que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e diminuem de frequência a partir da tarde”.

Os especialistas do tempo antecipam ainda “queda de neve acima de 1400 metros, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros nas regiões norte e centro.”

É ainda esperada “descida de temperatura, sendo acentuada da mínima nas regiões norte e centro”.

Numa semana que irá ter uma queda acentuada das temperaturas (ver aqui), os especialistas da meteorologia antecipam ainda vento “moderado a forte (20 a 40 km/h) de sudoeste, com rajadas até 70 km/h, tornando-se gradualmente fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste. Nas terras altas, vento forte (40 a 55 km/h) de sudoeste, com rajadas até 90 km/h, tornando-se gradualmente moderado a forte (30 a 45 km/h) de noroeste”.

Nas regiões do norte, o IPMA espera “chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir do início da manhã que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e diminuem de frequência a partir da tarde”.

O vento será “moderado a forte (20 a 40 km/h) de sudoeste, com rajadas até 70 km/h, tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste a partir do início da manhã”.

Na zona sul, o IPMA antecipa “chuva, por vezes forte durante a manhã, passando a regime de aguaceiros a partir do final da manhã que podem ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada e diminuem de frequência a partir do meio da tarde.”

Quanto ao vento será “moderado (20 a 35 km/h) de sudoeste, com rajadas até 65 km/h, tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste a partir do final da manhã”.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores antecipado “céu muito nublado com abertas” e “aguaceiros fracos”.

Na Madeira, o IPMA antecipa “céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado durante a manhã” e “períodos de chuva durante a manhã, passando a regime de aguaceiros a partir do início da tarde”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros a partir da tarde”. A temperatura da água do mar será entre “14/16ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro, aumentando para um a 1,5 metros a partir do início da tarde”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “17ºC”.

